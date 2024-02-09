‘Geri çekilmeyeceğim’ 

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, yapılacak kurultayda aday olduğunu yineledi.

Taçoy, “Sayın Başbakan geziyor ve Hasan çekilecek diyor. Öyle bir şey yok. Bu kendisinin canının çektiğidir, onu söylüyor. Sağ olsun arada benim de reklamımı yapmış oluyor”dedi.

Siyasette hiçbir zaman hiçbir mücadeleden kaçmadığına işaret eden Taçoy, yapılan anketlerin UBP’nin doğru hedefe hareket etmediğini gösterdiğini söyledi.

Taçoy, hükümetin büyük ortağı olan UBP’nin halkla iletişim sorunu yaşadığına vurgu yaparak, “bunun sebebi kurultaydır. Artık söylemekten yoruldum, 2024 kurultay yılıdır. Parti yetkili organları bir karar alacak ve ona da hepimiz uyacağız” dedi.

Kış geldi, faturalar kabardı

Taçoy, yaptığı açıklamada ekonomik konulara da değindi.

Taçoy, harçlara yapılan zamların Şubat başında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu nedenle ilk hayat pahalılığı rakamlarının düşük çıkmasının normal olduğunu söyledi.

Taçoy, kış mevsiminin yaşanmasından dolayı elektrik tüketiminde artış olduğunu belirterek, elektrik faturalarındaki artışın bundan kaynaklandığını kaydetti. Vatandaşların ilaca ulaşımı konusunda açıklanan yeni uygulama sonrasında ziyaret ettiği eczanelerde böyle bir durum olmadığı bilgisini aldığını ifade eden Taçoy, “Sayın Bakan bu işe tekrar bir göz atsın, dikkatli olsun. Bu işin toparlanması için eğer bir girişim yapmışsa, bu girişimin neticesindeki sonucu da incelesin.” dedi.