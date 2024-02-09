Turizm canlandırılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yöneticileri, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) bir araya geldi.

Fuar’da yer alan Kuzey Kıbrıs standında yerini alan KITSAB yetkilileri, TÜRSAB yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya KITSAB heyeti adına Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay,Genel Sekreter Gökalp Alpler,Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Uçaner,Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalkı ile Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Özboğaç katılırken ,KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm,kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığını temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Yardımcısı Latif İnce katıldı.

TÜRSAB-KITSAB buluşmasında kültür, gastronomi, inanç ve anı turizmi konularında çalışma grupları ve teşvik komisyonu kurulması ,iki ülke arasında turizm hareketlerini artıracak adımlar atılması konusunda anlaşmaya varıldı.

EMITT çerçevesinde düzenlenen çalışmalara katılmak üzere İstanbul’da bulunan KITSAB Başkanı Orhan Tolun, fuardaki faaliyetlerinin çok verimli geçtiğini, bu yıl Türkiye’den gerçekleşecek turist akışında gözle görülür bir iyileşme beklediklerini açıkladı.

Tolun, “Türkiye bizim öncelikli turizm pazarımızdır. TÜRSAB yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kültür,gastronomi,inanç ve anı turizminin için adımlar atılmasının iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ve hareketliliğini artıracağını bunun da en önemli bacağının tanıtım faaliyetleri olduğunu konusunda fikir birliğine vardık. Tanıtımı önde tutan, iyi ve planlı bir çalışma ile hedeflediğimiz noktaya varabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl ise pandemi öncesinin rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz”dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 09:38