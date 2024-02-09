Cuellar’ı rahat bırakın’

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın son günlerde gündemi meşgul eden sözleri üzerine dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın “işini yapması için rahat bırakılması gerektiğini” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “Holguin’in Görevini Etkilemeye Çalışıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın son açıklamalarının, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev ve çalışmalarını etkileme amaçlı olduğunu iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinin, Holguin’in çalışmalarını “belirli bir takvim içerisinde gerçekleştirmesinin kabul ettirilmesi” yönünde girişimler tespit ettiğini, bunun bir örneğinin de Siddiq’ın açıklaması olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün yaptığı açıklamada da bu konuya değindi ve Holguin’in “işini yapması için rahat bırakılması gerektiğini” söyledi.

Habere göre Kombos, Siddiq’ın 22 Ocak'ta KKTC basınında çıkan bir röportajında “iki devletli çözüm mantığını reddettiğini söylediğini” belirterek, bu açıklamaya bakıldığını Siddiq’ın açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunun görüldüğünü savundu.

Kombos, İngiliz diplomatın “bir orta yol mantığını benimsemiş ancak tezlerinin Londra tarafından reddedilmekte olduğunu da unutmuş göründüğü” yorumunda bulundu.

Yapay takvimler belirleme çabaları konusunda Holguin’in “takvimlerin olmadığı aşikardır” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Kombos, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğu iddiasını da yineledi.

“Orta yol bulunması mantığını kabul etmelerinin mümkün olmadığını” ifade eden Kombos, “Bir taraf çerçeve dışında, diğeri ise çerçeve içerisinde yer alırken, iki taraf arasında bir orta yol, çerçeve dışıdır” ifadesini kullandı.

Markulli, Dışişlerini eleştirdi

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Hatalarını Kabul Etmeye Cesaret Edemiyorlar” başlığı altında verirken, Siddiq’ın kamuoyuna açıklamaları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmasının “siyasi bir hata” olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, eski dışişleri bakanlarından Erato Kozaku Markulli’nin de konuya ilişkin değerlendirmesini yansıttı.

Habere göre Markulli dünkü açıklamasında, İngiltere’nin alelade bir ülke olmadığını, garantör ülkelerden biri olduğunu, tüm karar taslaklarının İngiltere tarafından hazırlandıklarını belirterek Siddiq’la görüşen kişinin Rum Yönetimi Başkanı olması gerektiğini ifade etti.

Markulli ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı’nın İngiltere’yi en son ne zaman ziyaret ettiği sorusunu da gündeme getirdi.