YDP’de gerilim var

Hükümetin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 17 Şubat’ta olağan kurultayını gerçekleştirecek ve yeni genel başkanı seçecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Erhan Arıklı, başkanlık seçiminde partili milletvekili Talip Atalay’la yarışacak.

Arıklı, dün akşam Lefkoşa ilçesinin düzenlediği şölende ‘Dönüşümlü Başkanlık’ için olumlu sinyal verirken, Atalay buna destek vermedi.

Diyalog TV 2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Erhan Arıklı, ilçe başkanlarının önerisini dikkate alarak ‘Dönüşümlü Başkanlık’ konusuna olumlu cevap verdiğini söylerken, Talip Atalay’ın bunu kabul etmediğini belirtti. Arıklı bir soru üzerine “kurultayı kolay kazanırım ama kaybedersem o anda milletvekilliğinden de istifa ederim” dedi.

Atalay kararlı

Arıklı’dan sonra canlı yayına bağlanan Talip Atalay ise kendisine herhangi bir teklif yapılmadığını söyledi.

Dönüşümlü başkanlık teklifini demokratik olmayan ve partiyi ipotek altına almayı amaçlayan bir teklif olarak değerlendiren Atalay, “ YDP tabanının böyle bir isteği olacağını sanmıyorum ayrıca ben ve ekibimi bu şekilde bilgilendiren olmadı” dedi.

Atalay şöyle devam etti:

“Bu konuya sıcak bakmamız mümkün değil, bu teklif partiyi ipotek altına almak ve tek adamlılığın devamının sağlayacak bir versiyondur. YDP’nin yeniliğe, dürüstlüğe ihtiyacı vardır.”

Atalay, YDP Genel Başkanlığı için adaylıkta ısrarlı olduğunu, amacının kan kaybeden partiyi yüceltmek olduğunu söyledi.

Arıklı’nın “kaybedersem milletvekilliğinden istifa ederim” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Atalay “ben kazansam da kaybetsem de partimle birlikte olacağım” dedi.