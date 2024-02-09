45 günde yargı

Türkiye’den aldığı en tehlikeli uyuşturucu türlerinin başında gelen 65 gram metamfetaminin bir kısmını iç çamaşırında, bir kısmını cüzdan ve çantasındaki küçük şişede ülkeye sokmak isterken yakalanan Murat Toprak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detaylar aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 4 Şubat tarihinde zanlının yurt dışında olduğuna ve ülkeye gelirken uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün Ercan Havaalanında bekleyişe geçtiklerini açıkladı.

Polis, aynı gün saat 13.52 sıralarında ülkeye giriş yapan zanlının havaalanında alıkonularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada zanlının iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 40 gram, peçeteye sarılı 15 gram, cüzdanında 2 gram ve çantasındaki küçük şişede 8 gram metamfetamin ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Türkiye’den temin ettiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını ifade ederek, ülkede kalıcı bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.