Polis başarılı

Suna ERDEN

Haspolat’ta mandırada çalışan Necmettin Sönmez (42), iş arkadaşının parasını ve cep telefonunu çaldı.

İşçi lojmanlarında kalan zanlının, Sheraz Hussain’in odasına girdiği, 700 TL ve Samsung S8 marka cep telefonunu çaldığı belirtildi. Hırsızlık olayının 19 Ağustos’ta meydana geldiği belirtilirken, zanlı önceki gün tespit edildi.

Zanlının odasında yapılan aramada çalıntı cep telefonu bulunurken, 700 TL’ye ulaşılamadı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İş arkadaşının odasına gizlice girdi

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ağustos 2020 tarihinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde Talat Özakan’ın mandırasındaki işçi lojmanlarında Necmettin Sönmez’in arkadaşı olan Sheraz Hussain’in odasından 700 TL ve Samsung S8 marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, cep telefonunun tasarrufunda bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis memuru, ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, 700 TL’nin kayıp olduğunu kaydeden polis, 2 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.