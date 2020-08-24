Külotuna kadar sakladı

Suna ERDEN

Girne’de aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, satışa hazır 270 gram hintkeneviri ele geçirdi. İhbar üzerine Usman Musa Tijjani'yi (20) takibe alan polis, Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye araçla girdikten sonra peşine düştü.

Polisi gören zanlı kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Yakalanan zanlının aracında yapılan aramada 260 gram paketlenmiş ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlının üstünde yapılan aramada ise iç çamaşırına sakladığı 10 gram uyuşturucu bulundu.

Polis, en son aramayı zanlının evinde gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 4 gram daha hintkeneviri bulunurken, kilitli kasada uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve bin 500 TL bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

10 gramını iç çamaşırına sakladı

Soruşturmayı yürüten polis, 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan Usman Musa Tijjani'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye araçla girdikten sonra durdurulmak istendiğini, bu esnada kaçmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada kahverengi bantla sarılı 9 ayrı şeffaf naylon içerisinde 260 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinde de arama yapıldığını, iç çamaşırına saklamış olduğu 10 gram hintkenevirinin bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının kaldığı evde yapılan aramada ise yatak odasında 2 gram, kıyafet dolabındaki kilitli kasa içerisinde 2 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve bin 500 TL bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020, 10:25