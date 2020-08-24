Tedavileri sürüyor

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde dün sabaha karşı meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Samuel Nede’nin (E-28) kolunda kırık, Cymthia Emiawele’nin (K-28) ise kalçasında kırık oluştuğu belirtildi. Diğer yaralılar Destiny Ufuoma Aghomi ile Uyoyaıoghane Epbefefigo’nun ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yoldan çıktı, takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza, yönetimindeki KZ 842 plakalı araçla saat 06.45 sıralarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden Destiny Ufuoma Aghomi’nin Yılmazköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkarak beton sete çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu sürücü Destiny Ufuoma Aghomi ile araçta yolcu olarak bulunan Samuel Nede

Cymthia Emiawele ve Uyoyaıoghane Epbefefigo yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Samuel Nede’nin kolunda, Cymthia Emiawele’nin ise kalçasında kırık oluştuğu belirtildi.

Samuel Nede’nin ameliyat edildiği, tüm yaralıların müşahede altına aldığı kaydedildi.