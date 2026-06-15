‘Çözüm üretilmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son yıllarda alışveriş ve tüketimin önemli ölçüde Güney'e kaydığına dikkat çekti. İncirli, bunun hem özel sektör hem kamu maliyesi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. İncirli, hükümetin sorunu görmezden gelmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

CTP, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, KTTO tarafından hazırlanan ve hayat pahalılığının ekonomi ile toplum üzerindeki etkilerini ortaya koyan rapor, CTP heyetiyle paylaşıldı. Görüşmede, hayat pahalılığıyla mücadele, halkın alım gücünün korunması ve ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Sıla Usar İncirli, KTTO’nun hazırladığı çalışmanın önemli ve kapsamlı bir veri ortaya koyduğunu, sorunların çözümünde rakamlar ve somut veriler üzerinden hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, hayat pahalılığının yalnızca fiyatlar üzerinden değil, fiyatları ortaya çıkaran nedenler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda alışveriş ve tüketimin önemli ölçüde Güney'e kaydığına dikkat çeken İncirli, bunun hem özel sektör hem kamu maliyesi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Bu gerçeğin uzun süredir çeşitli kesimler tarafından dile getirildiğini belirten İncirli, hükümetin sorunu görmezden gelmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan kaymanın yalnızca ticaret hacmini değil, devlet gelirlerini ve ekonomik güveni de olumsuz etkilediğini kaydeden İncirli, hayat pahalılığıyla mücadelenin ülkenin önündeki en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

“Ekonomik güveni yeniden tesis edeceğiz” diyen İncirli CTP’nin iktidarında öncelikli çalışma alanlarından birinin hayat pahalılığını düşürmek ve yurttaşların alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek olacağını kaydetti.

