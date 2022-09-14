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Çözüm için adım atılacak

Balıkesir’de hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Bakan Oğuz, sorunları dinlendi, inceleme yaptı

Çözüm için adım atılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün Balıkesir bölgesinde bazı hayvan üreticilerini ziyaret etti. Ziyarette hayvan besicilerinin mandıralarını gezen Bakan Oğuz, yaşanan sorunları dinlendi. Bakan Oğuz’un her hafta küçükbaş ve büyükbaş havyan üreticileriyle rutin olarak bir araya geleceği belirtildi. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile yapılan görüşmeler yanında hayvan üreticilerini yerinde ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunlar ve çözümleri konusunda diyalog içerisinde olacaklarını söyledi.
Bakan Oğuz'un, program çerçevesinde her hafta küçükbaş ve büyükbaş havyan üreticileriyle rutin olarak bir araya geleceği kaydedildi. 
 

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