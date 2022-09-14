Avukatlar mahkemede

Suna ERDEN

Geçtiğimiz temmuz ayında ülkeden sınır dışı edilen Avusturalyalı çete lideri Mark Dougles Buddle'ın mal varlıklarına vekalet eden avukatlar Emre Kadri, Batur Sağlamer ile iş ortağı Halil Kahraman dün mahkemeye çıkarıldı.

Buddle'ın Avustralya ve deniz aşırı ülkelerden uyuşturucu satışından elde ettiği ve KKTC’ye getirdiği milyonlarca liralık suç geliriyle yatırım yapmasını sağladıkları, onunla ortak oldukları ve bankalarda birçok işlem gerçekleştirdikleri öne sürülen zanlılar Kadri, Sağlamer ve Kahraman hakkındaki iddialar aktarıldı.

Suç gelirini ülkeye taşıdı

Polis memuru Hüseyin Yıldıran, Emre Kadri, Batur Sağlamer ve Halil Kahraman’ın ‘suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket etmek" suçlarından mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, 24 Mart 2022 tarihinde Hukuk Dairesi’nden Interpol tarafından Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle isimli şahsın "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından elde ettiği geliri ülkeye getirdiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yüksek meblağlı paraları akladı

Polis, Comanchero kanun kaçağı motosiklet çetesinin uluslararası başkanı olan Buddle’ın denizaşırı ülkelerde ve Avustralya’da yasa dışı suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı serveti saklamak için banka hesaplarını kullandığını, özellikle uyuşturucu ithalatı ve dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiğini ifade etti. Polis, Buddle’ın Avustralya’da herhangi bir gelirinin olmadığını, 2018 yılının başında yasa dışı malların ithalatı ve dağıtımını Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat projeleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

2021’de rotasını KKTC’ye çevirdi

Polis, Buddle’ın 7 Temmuz 2021 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını, suçtan elde ettiği geliri KKTC’ye aktardığını açıkladı.

Polis memuru, ülkeye gelen Buddle’ın avukatlığını üstlenen Emre Kadri’nin talimatı ile KKTC’de bulunan yerel bankalarından birinde çete lideri adına toplam 82 bin dolar nakit yatırım ile hesaplar açıldığının tespit edildiğini söyledi.

Kadri işlemleri yürüttü

Polis, Emre Kadri’nin Buddle'ın Girne’de bir milyon 200 bin dolara 3 adet lüks daire almasını, KKTC'de bulunan bankalarda hesap açılmasını ve söz konusu hesaplara para yatırılmasını sağladığını ifade etti. Polis, Kadri’nin Mark Douglas Buddle' in Girne’de bir benzin istasyonunun aylık 8 bin sterline 5 yıllığına kiralaması için yapılan sözleşmenin imzalanması esnasında avukatı sıfatı ile yer aldığını ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında mal sahibine yapılan toplam 112 bin sterlin ödemeden 8 bin sterlinin havale edilmesini sağladığını aktardı.

Polis, Mark Douglas Buddle'ın 10 Temmuz 2022 tarihinde ihraç edilmesinin akabinde, Emre Kadri’nin, çete liderinin hesaplarında kalan paraların çekilmesi için girişimde bulunduğunu ancak banka tarafından bloke konulduğundan işlem yapamadığını açıkladı.

Bir milyon 200 bin dolar hesaptan uçtu

Polis, mesele ile ilgili olarak Mark Douglas Buddle’ın hesaplarında yapılan incelemede bir milyon 200 bin dolar bir meblağın hesaplarında olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, kaybolan paranın başka şahısların hesapları kullanılarak aklandığına inanıldığını söyledi. Polis, bu yönde de geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Yurt dışından şüpheli yatırımlar yapıldı

Polis, 26 Ağustos 2022 tarihinde Emre Kadri’nin hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli havaleler ile ilgili olarak kendisinden defalarca belge ve evrak istenmesine rağmen herhangi bir belge ve evrak sunamadığından dolayı banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu belirtti.

Kadri’nin ofisinde koçan bulundu

Polis, 12 Eylül 2022 tarihinde Emre Kadri’nin ofisin arandığını, Mark Dougles Buddle ve onunla birlikte hareket eden yine Avustralya vatandaşı bir şahıs adına düzenlenmiş 400 bin sterlin değerinde imzasız taşınmaz mal satın alma sözleşmesi ve taşınmaza ait koçan fotokopilerinin tespit edildiğini anlattı.

Sağlemer Buddle’ın hem avukatı hem ortağı

Polis, Batur Sağlamer’in ise Buddle'ın bir milyon 200 bin dolara satın aldığı 3 daire ile ilgili olarak hazırlanan sözleşmede şahit konumunda olduğunu, yine aleyhine suç geliri soruşturması yürütülen Az Bay Tourism LTD isimli şirkette direktör görevinde bulunduğunu ifade etti. Polis, Az Bay Tourism LTD’in en büyük hissedarının Mark Douglas Buddle, ikinci büyük hissedarlarının ise Sağlamer olduğunu açıkladı. Polis, Batur Sağlamer’in şirketin hesabına 2 defada yaklaşık 90 bin sterlin nakit yatırımlar yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Paravan evliliğe yardım etti

Polis, Sağlamer’in Mark Douglas Buddle’in KKTC’de evlenebilmesi için yasal işlemleri yürüten şahıs olduğunu da söyledi.

Polis, yapılan evliliğin paravan olduğu yönünde Muhaceret Dairesine ihbar yapıldığını, bu yönde de soruşturma başlatıldığını anlattı.

Polis, Sağalmer’e ait ofisin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

İş insanının hesapları kabarık

Polis, Halil Kahraman’ın da 15 Temmuz 2022 tarihinde Lefkoşa'da Buddle'ın büyük hissedar ve direktör olduğu İlkay&Şengül Kahraman LTD.'in banka hesaplarına Şubat 2022 tarihinden itibaren yüksek miktarda nakit paralar yatırılmasını sağladığını açıkladı.

Polis, İlkay&Şengül Kahraman LTD aleyhine suç geliri soruşturması başlatıldığını, zanlının tüm mal varlıklarına tedbir konulmadan birkaç gün önce şirketin hesaplarında bulunan bir milyon 190 bin TL, 390d, 310 sterlin ve 960 Euro’yu çektiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, 15 Mart 2022 tarihinde Kahraman’ın sahibi olduğu Seasons LTD’in hesaplarından Mark Dougles Buddle’a 150 bin sterlin havale gönderildiğinin de tespit edildiğini anlattı.

Polis, Buddle ile birlikte hareket eden başka bir Avustralya vatandaşı şahsın hesabında bulunan paraların Kahraman tarafından çekildiğinin belirlendiğini de söyledi.

Nikaha karşılık Mercedes

Polis, 25 Nisan 2022 tarihinde KKTC vatandaşı ile evlenen Mark Dougles Buddle’ın nikah şahidinin Kahraman olduğunu, Buddle ile evlenen şahsa 20 Ağustos 2022 tarihinde Mercedes marka bir araç devrettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, Girne’de faaliyet gösteren ve Mark Dougles Buddle tarafından 5 yıllığına kiralanan benzin istasyonunun tabela isminin Kahraman 2 olduğunu ve zanlı tarafından faal olarak çalıştırıldığının öğrenildiğini söyledi.

Milyonlarca liralık meblağlar söz konusu

Polis, 29 Ağustos 2022 tarihinde şubeye gelen Kahraman’ın vermiş olduğu sözlü beyanında "Seasons LTD’i kendisinin idare ettiğini, Mark Buddle’in Girne’de 90 bin sterline kiraladığı benzin istasyonuna ortak olduğunu, kiranın 48 bin sterlini Buddle’ın hesabına gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca eski kiracının benzin istasyonundan çıkması için Mark Buddle’ın Seasons LTD’den Kadilac model lüks bir araç alıp verdiğini anlattı.

Polis, zanlının beyanında bu araç için Mark Buddle’ın kendisine ödemeyi nakit yaptığını, aracın satış değerinin 125 bin sterlin olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, Kahraman’ın İskele’de bulunan Az-Bay şirketinin hissesini bir milyon 700 bin sterline satın alındığını, alınan yüzde 75’lik hissenin Emre Kadri aracılığı ile Sağlamer adına 225 bin sterlin ödediğini, hisse için Mark Buddle’ın ise bir milyon dolar ödediğini söylediğini açıkladı.

Kurşungeçirmez lüks araçları garajdan aldı

Polis, Kahraman’ın Mark Dougles Buddle’ın Dubai’den kendisine Bentley ve Land Curise marka 2 adet araç aldığını, karşılığında 159 bin sterlin nakit, 70 bin sterlin tutarında çek verdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, Bentley ve Land Curise marka kurşungeçirmez lüks araçların çete lideri ihraç edildikten sonra Kahraman tarafından Buddle’a ait garajdan alındığını açıkladı

Polis, zanlının Bentley marka aracı, 14 Temmuz 2022 tarihinde kendi adına devrini sağladığını, Land Curise marka kurşungeçirmez aracı da 29 Ağustos 2022 tarihinde Araçlar Mukayyitliğinde başka bir şahsın adına devir yapmaya çalıştığının öğrenildiğini anlattı.

Buddle‘ın araçları King Auto’da tespit edildi

Polis, Kahraman’a ait oto galerinin arandığını, Mark Dougles Buddle’a ait Bentley marka aracın kayıt belgesi dahil diğer evrakları, Az-Bay Turizm Şirketine ait bir set onay belgesi, Mark Dougles Buddle ve Buddle ile birlikte hareket eden Avustralya vatandaşı diğer şahsa ait pasaportların fotokopisi, Mark Dougles Buddle ve diğer Avustralya vatandaşına ait ikamet belgelerinin bulunduğunu söyledi. Polis, yine Mark Dougles Buddle’a ait Bentley marka ve Land Cruise marka kurşungeçirmez araçların King Auto’da tespit edildiğini anlattı.

Yurt dışına çıkışları yasaklandı

Polis, zanlılara yazılı dava tebliğ edildiğini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtip, zanlıların methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu söyledi. Polis, Kadri ve Sağlamer’in avukat olduğunu, Kahraman’ın iş sahibi ve yerleşik olduğunu belirtip, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, üç zanlının da yurtdışına çıkışını yasaklarken, Emre Kadri’nin 100 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Batur Sağlamer’in 50 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve Halil Kahraman’ın ise 150 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verildi.

Suçlamalar neler

Teminatla serbest kalan Sağlamer ile Kadri,’ Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Avukatlar ve Avukatlık Büroları Yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmama’ suçlarından yargılanacak.

Halil Kahraman da ‘Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Oto Galerilerin yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmama’ suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak.