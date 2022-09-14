Telaş ve heyecan

Ömer KADİROĞLU

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili dün çaldı. Yaz tatilinin bitmesinin ardından 25 bine yakın ilkokul öğrencisi sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu. İlkokula yeni başlayan minikler ve aileleri hem heyecan hem de ilk gün telaşı yaşadı. Özellikle okula yeni başlayan 4 yaş gurubu öğrencilerinin velileri uzun süre okul bahçesinde bekledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Ortaokul ve liseler bugün açılıyor

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 27 bin öğrenci de bugün ders başı yapacak.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor.

Maske takma zorunlu

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında maske takması zorunlu olacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 11:20