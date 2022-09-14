Sopayla meydan dayağı çektiler

Lefkoşa’da yaşanan olayda arkadaşlarını darp ettiği gerekçesiyle Willian Antony Peters'e meydan dayağı çeken yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 kişi gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) ve S.A. (E-16) dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 3’nün 18 yaş altı olması nedeniyle duruşma kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdiği öğrenildi.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 11 Eylül 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda kalabalık bir grup, arkadaşlarını darp ettiği gerekçesiyle Girne Caddesi üzerinde kıstırdıkları Willian Antony Peters'e saldırmıştı. Zanlılar beysbol sopası ve tahta çubuk ile Willian Antony Peters'e gelişigüzel vurmak sureti ile ciddi şekilde darp etmişti. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çevre güvenlik kameralarını incelemeye almıştı. Yapılan inceleme sonucu tespit edilen 6 kişi mahkemeye çıkarılırken, aranan şahıslar olduğu belirtildi. Ayrıca olayda kullanılan sopaların da arandığı ifade edildi.