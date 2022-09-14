İnanç turizmi  için önemli

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sufi Köyü projesine destek belirtti.

Verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sufi Akademi Başkanı, Sufizm ve Felsefe Akımı temsilcisi, yazar Hakan Mengüç’ün de yer aldığı bir heyeti kabul etti.

Fikri Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, barışı ve sevgiyi içeren Sufizm felsefesinin, sadece KKTC açısından değil, bütün dünya insanlığı için önemli bir felsefe olduğunu, KKTC’de Sufi Köyü oluşturulması projesini de desteklediğini belirtti.

Akpınar, süreci anlattı

DP Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, bir süredir GAÜ bünyesinde Sufi Akademi’nin oluşması için çalışmalar yürüttüklerini, kısa süre önce de GAÜ Rektörlüğü Senato Kararı ile Hakan Mengüç’ün başkanlığında Sufi Akademisi’ni kurduklarını söyledi.

Mengüç: KKTC çekim merkezi olacak…

GAÜ Sufi Akademi Başkanı Mengüç, Sufi Köyü Projesi ile hem sufizmin barış ve sevgiye dayalı felsefesini insanlara aktarmak, hem de KKTC’yi, yurt içi ve yurt dışından, Sufizm felsefesine ilgi duyan birçok insan için bir çekim merkezi haline getirme arzusunda olduklarını belirtti.

Ataoğlu, kurucu üyelerle buluştu

Öte yandan Ataoğlu, Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu ve partinin kurucu üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

