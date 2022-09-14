Ortak tepki

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) görev yapan Güney Kıbrıs’ın AP milletvekilleri, casusluk suçlamasıyla KKTC’de tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Sucis konusunu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e şikayet edecek.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 6 AP milletvekilinin KKTC’de tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Sucis’in durumunu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektupla şikayet edeceklerini yazdı.

Gazete, Borrell’in dün Strasburg’da Avrupa Parlamentosu’na konuşma yapacağını, Güney Kıbrıs AP milletvekillerinin ise Borrell’le bir görüşme talebinde bulunduklarını belirtirken milletvekillerin Borrell’e verecekleri mektupta, AB’nin, Andreas Sucis’in temel hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda üzerine düşeni yapmasını talep edeceklerini aktardı.

Öte yandan DİSİ ve DİKO tarafından yapılan açıklamalarda Sucis’in hemen serbest bırakılması talebinde bulunuldu.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu ve DİKO Milletvekili Pavlos Milonas dün yaptıkları açıklamalarda Sucis’in “bayatlamış suçlamalarla tutuklanmasının ülkenin yeniden birleşmesinden yana olan sesleri bastırma girişimi olduğu” iddiasında bulunarak serbest bırakılmasını istediler.