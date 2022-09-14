Zanlı sayısı 6’ya yükseldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak bir apartman dairesine baskın yapan, 100 miligram uyuşturucu bulan ve 4 kişiyi tutuklayan polis, yaptığı tahkikat sonucu 2 kişiyi daha gözaltına alındı. Polis, 48 gram daha uyuşrucu madde ele geçirirken, zanlılar Facour Okiezie Fred, İfeanyi Henry Nmegwa, Chiamaka Emanulla Ugoeze, Victoria Annieorene John, Ekene Orie ve İyke Chibuzor dün mhkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, Adli Şube ekiplerince bina açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak bir apartman dairesine düzenlenen baskında, zanlılar, Facour Okiezie Fred, İfeanyi Henry Nmegwa, Chiamaka Emanulla Ugoeze, Victoria Annieorene John’un daire içerisinde tespit edildiğini ve salonda bulunan masa vüzerinde 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlıların, konu uyuşturucu maddeyi Ekene Orie’den aldıklarını itiraf etmesinin ardından, Orie’nin ikametgahı içerisinde, İyke Chibuzor Daniel ile beraber tespit edildiğini aktaran polis, evde yapılan arama sonucu 48 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.