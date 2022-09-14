Bir aylık gelir 131 milyon

Özlem ÇİMENDAL

KKTC devletinin akaryakıt satışlarından önemli miktarda gelir sağladığı ortaya çıktı.

Diyalog’un Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan elde ettiği verilere göre; KKTC’de son bir ayda 95 oktan, 98 oktan benzin, Eurodizel, gazyağı ve jeta1 türü uçaklarda kullanılan yakıt türlerinde, toplam tüketim miktarı 37 milyon 41 bin 663 litre oldu.

Bunun 13 milyon 527 bin 162 litresini 95 oktan, bir milyon 600 bin 457 litresini 98 oktan, 18 milyon 693 bin 280 litresini Eurodizel, 2 bin 951 litresini gazyağı, 3 milyon 217 bin 813 litresini de jeta1 tipi uçak yakıtı oluşturdu.

Devletin kasasına para akıyor

KKTC’de benzinden alınan vergi ve fon miktarı yüzde 23.64, Eurodizel’den ise yüzde 13.36 oranında. KKTC’de son bir ayda toplam 15 milyon 127 bin 619 litre 95 ve 98 oktan benzinden elde edilen vergi ve fon geliri 71 milyon TL’yi aşıyor. Diğer yandan bir ayda tüketilen 18 milyon 693 bin 280 litre Eurodizel’in devlet kasasına vergi ve fon girdisi ise yaklaşık olarak 60 milyon TL’ye yakın.

Benzin ve Eurodizel satışlarından bir ayda elde edilen vergi ve fon geliri 131 milyon TL’yi aşıyor.



Rum benzinciler durumdan rahatsız

Diğer yandan ise Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği de Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarını AB'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Benzinciler Birliği'nin, Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımları sebebiyle 2022 yılında aylık uğradıkları zararın 15 milyon Euro olduğu ve KKTC’den akaryakıt alımının Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle 100 sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladıkları belirtilmişti.

KKTC’deki benzinciler “Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı değil” diyor

KKTC’deki benzin istasyonlarının direktörleri ise Rum benzincilerle aynı görüşte değil, benzin istasyonu direktörleri, konunun Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili olmadığını, ancak ‘tankerlere doldurulup karşı tarafta satış için kullanılırsa tüzük kapsamına girebileceğini’ söylüyor. İstasyon direktörleri, hellim gibi ürünlerde belki aykırılığın geçerli olabileceğini ancak, akaryakıt için aynı durumun geçerli olamayacağını da ekliyor.

Sınır kapılarındaki yoğunluk gelirleri olumsuz etkiliyor

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıtın Güney Kıbrıs’a göre daha ucuz olması kuzeyi cazip hale getirmeyi sürdürürken, sınır kapılarında yaşanan özellikle araçlı geçişlerdeki uzun kuyruklar ise akaryakıttan KKTC kasasına girecek olan vergi ve fonları da dolaylı olarak olumsuz etkiliyor.

Son bir ayda tüketilen yakıt türü ve miktarı

95 Oktan Benzin: 13 milyon 527 bin 162 litre

98 Oktan Benzin: Bir milyon 600 bin 457 litre

Eurodisel: 18 milyon 693 bin 280 litre

Gazyağı: 2 bin 951 litre

Jeta1 (Uçak yakıtı ): 3 milyon 217 bin 813 litre

Vergi ve fon yüzdeleri:

Benzin: 4,6288 TL/litre- yüzde 23,64

Eurodizel: 3,1992 TL/litre- yüzde 13,36