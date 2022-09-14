Muhtarlar konuşuyor

Ömer KADİROĞLU, Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog, ‘KKTC’de en güvenilir kurumlar hangileridir ve en güvenilir kişiler kimlerdir?’ sorularını yanıtlayan 150 muhtarın görüşlerine yer vermeye devam ediyor. En güvenilir kurumlar hangileridir? sorusuna sırayla asker, Diyalog Medya, polis, en güvenilir kişiler kimlerdir? sorusuna ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan şeklinde cevap veren muhtarların görüşleri şöyle;

Yakup Aksüt (İskele Kurtuluş Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşlarının başında Asker, Polis ve Diyalog Medya geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum ilk üç kişi ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dur.”

Emirali Kırşan (İskele Cevizli Mahallesi Muhtarı)

“KKTC’de devletin tüm kurumlarına güveniyorum. Kamu kurumlarının vermiş oldukları hizmetlerden ben memnunum. KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise Başbakanımız Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Özdemir Konuralp (İskele Boğaz Mahalle Muhtarı)

“Ülkede yaşananlar nedeniyle pek fazla güvenebileceğimiz yer kalmadı. Devlet dairelerinde bürokrasi ağır işliyor ve meclis halkı temsil etmediği için siyasilere de olan güvenimiz bitmiştir. Bunun yanında Askerimize ve Diyalog Medya’ya güven duyuyoruz. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin ilk üçü ise Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Hamdi Kaya (İskele Aygün Köyü Muhtarı)

“Ülkede güvenecek doğru düzgün özel veya kamu kurum kuruluşları kalmadı ancak Askerimize, Diyalog Medyaya ve İskele Kaymakamlığı’na çok güveniyorum. Ülkede en fazla güvendiğim kişilerden ilk üçü Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dur.”

Gülçin Ersoy (Değirmenlik Bahçelievler Muhtarı)

“Ülkede özel ve kamu kurum kuruluşlarından en fazla güven duyduğum Diyalog Medya Gurubu, Polis ve yargıdır. Yine KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Akçay köyü muhtarı Uğur Dereliköylü’dür.”

Mustafa Eğmez (Akıncılar Köy Muhtarı)

KKTC’de en fazla güvendiğim kurum ve kuruluşların ilk üç sırasında Akçay Muhtarlığı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Diyabet Derneğidir. Ülkede güven duyduğum ilk üç isim ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’dır.”

Ahmet Ced (Lefke Gemikonağı Muhtarı)

“Ülkemizde en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşların ilk üçü Asker, Polis ve Diyalog Medya’dır. Ülkede güvendiğim kişilerin başında ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Kendim ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü bulunuyor.”

Aygül Benekli (Güzelyurt Lala Mustafa Paşa Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşları arasında Diyalog Medya Gurubu ve Binatlı Spor Kulübü bulunuyor. Ülkede en fazla güvendiğim üç isim ise Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Siyasetçilerimizden Orsel Neşe ve Akçay muhtarı Uğur Dereliyöylü’dür.”

Şevket Fedai (Lefkoşa Minareliköy Muhtarı)

“Ülkede en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurumların başında Değirmenlik Belediyesi, Polis ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. Ülkede en fazla güvendiğim kişilerin ilk üçü ise Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekillerinden Sıla Usar’dır.”

İsmail Çavdar (İskele Ardahan Muhtarı)

“KKTC’de güven duyabileceğimiz pek fazla kurum ve kuruluş olmamakla birlikte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Polis ve asker güven duyduğum kurumlardandır. Ülkemizde hiçbir iş yolunda gitmiyor hiçbir kurum ve kişi halka artık güven vermiyor. Ülkede güven duyduğum kişi kalmadı.”

Halil Dağbaşı (İskele Ağıllar Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurumların ilk üçü Diyalog Medya, Asker ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’dir. Yine ülkede en fazla güvendiğim kişilerden ilk üçü Cumhurbaşkanlığı makamında görmek istediğim bir isim olan Reşat Akar, Emekli Polis Amiri Erdoğan Kaser ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dur.”

Zübeyir Akkurt (Dipkarpaz Polatpaşa Mahalle Muhtarı)

Ülkede çok fazla güven duyabileceğimiz ne kamu ne de özel kurum kuruluşlar kaldı. Okullar, sağlık merkezleri devlet kurumları ve daha birçok kurum içler acısı durumda. Ancak, Dürüst, tarafsız yayıncılık ve halkın yanında oluşu ile Diyalog Medya Gurubuna, Sosyal Hizmetler Dairesine ve Dipkarpaz Belediyesi’ne güven duyuyorum. Ülkede güven duyduğum kişilerden ilk üçü ise halkın yanında, doğruları konuşan ve yanlışları eleştirip çözüm gösteren Reşat Akar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ce Dipkarpaz Polis Karakolu Amiri Mustafa Yıldız’dır.”

Mustafa Şah (Kaleburnu Muhtarı)

KKTC’de en fazla güven duyduğum özel ve kamu kurum kuruluşlarının başında Diyalog Medya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve kendi muhtarlığım geliyor. Ülkede çok fazla güven duyulacak kişi kalmadı. Piyasa perişan halde ve kimse bir denetim yapmıyor siyasiler halkın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Ülkede en çok güven duyduğum tek bir kişi var o da adaletin savunucusu ve doğruların üzerine giden halkın yanında olan Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Davut Sevindik (Yedikonuk Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşlarının başında Polis, Asker ve Sağlık camiası bulunuyor. En fazla güven duyduğum isimlerin ilk üçü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş adamı Kurtuluş Fellahoğlu ve iş adamı Rıza Teke’dir.”

Ömer Tıraki (Tuzluca Muhtarı)

“Ülkede çok fazla güven duyulacak pek fazla bir durum maalesef yoktur. Ben şu anda askerimize, polisimize ve basın kuruluşlarına güven duyuyorum. En fazla güven duyduğum isimler ise doğru ne ise söyleyen, halkın yanında olan ve sorunlara çözüm önerileri olan hatta siyasette bile görmek istediğim bir kişi olan Reşat Akar başta olmak üzere YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı İle UBP milletvekillerinden yasemin Öztürk’tür.”

Ahmet Tumbo (Kilitkaya Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum özel ve kamu kurum kuruluşları arasında Polisimiz, Askerimiz ve tarafsız ayrıca doğru yayıncılıkla her gün takip ettiğim Diyalog Medya Gurubu bulunuyor. Ülkede en fazla güven duyduğum isimlerin ilk üçü ise Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’dur.”

Adem Baş (Kaplıca Muhtarı)

“Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle pek fazla güvenecek yer kalmasa da şu anda Askerimize, polisimize ve vakıflar idaresine güvenim vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunda bürokrasi çok ağır işlediği için halkın pek bir güveni kalmadı. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise iş insanı Ramazan Gündoğdu, İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut bölüm müdürü Ercan Beşerler ve eski milletvekillerinden Mesut Genç’tir.”

Erhan Celaller (Güzelyurt Zümrütköy Muhtarı)

“Ülkede özel olarak güven duyulacak tek bir kurum var o da Diyalog Medya Gurubu’dur. Kamuda ise polisimize ve askerimize güven duyuyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum isimlerin başında tarafsız yayıncılık ve halkın yanında oluşu ile Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İş Adamı Asil Nadir bulunuyor.”

Murat Rüstemoğlu (Yayla Köyü Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurumlar arasında ilk üç sırada Vakıflar Bankası, Cypfruvex ve Diyalog Medya Gurubu yer alıyor. Ülkede en fazla güvendiğim ilk üç kişi ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’dur.”

Cavit Sekmen (Güzelyurt Serhatköy Muhtarı)

“KKTC’de kamu ve özel kurumlar arasında güven duyduğum ilk üç kurum yargının hala bağımsız olduğunu düşündüğüm için Mahkemelere, Tarafsız yayınlar yaptığı için Diyalog Medya Gurubuna, Kurumsal çalışmaları ve partili birisi olmasına rağmen bağımsız davranıp herkese eşit davrandığı için Lefkoşa Türk Belediyesi’ne güven duyuyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum ilk üç kişi ise KKTC 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Kemal Kısaoğlu (Güzelyurt Kalkanlı Köy Muhtarı)

“KKTC’de yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlarının hiç birine güvenimiz kalmadı. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerden ilk üçte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız bulunuyor.”

Yaşar Cahitoğlu (Güzelyurt İsmet Paşa Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de kamu ve özel kurum kuruluşlar arasında en fazla güven duyduğum kurumlardan ilk üçü Diyalog Medya Gurubu, Bayrak Radyo Televizyon urumu ve Kıbrıs Gazetesi’dir. Ülkemizde güven duyduğum kişiler ise Başbakan Ünal Üstel, KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Selçuk Amcaoğlu’dur.”

Tamer Tayanç (Güzelyurt Aydınköy Muhtarı)

“KKTC’de kamu veya özel kurumlar arasında en fazla güven duyduğum ilk üç kurum Polis teşkilatı, askerimiz ve itfaiye teşkilatıdır. Ülkede güven duyulacak kimse kalmadı. Siyasilere halk olarak hiç bir güvenimiz kalmamıştır. Ben en çok güven duyduğum ilk üç kişi söyleyeceksem annem, babam ve kardeşim derim.”

Güner Sergil (Lefke Yedidalga Muhtarı)

“Ülkede en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşlar Asker, Polis ve sağlık camiasıdır. Bunun dışında özellikle de siyasetçi ve sendikacılara hiç güvenimiz yoktur. Ülkede en fazla güven duyduğum ilk üç kişi ise Tropikal ürünler yetiştiren arkadaşım Ahmet Karter, emekli arkadaşlarımdan Hasan Tuncay ve köyümüzün kahvecisi Kenan Keskin’dir.”

Turgay Özersoy (Lefke Muhtarı)

“Ülkede en çok güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşlarının başında polis, asker ve belediyeler geliyor. Yine ülkemizde en çok güven duyduğum kişilerden ilk üçü ise Denizli Spor Kulübü Teknik Direktörü Tuncay Sarıyer, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen’dir.”

Turgut Özyöre (Ötüken Köyü Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurum kuruluşları arasında Noyanlar Construction, Döveç Construction ve Northernland Group’tur. Ülkede hiç kimseye bireysel olarak güvenim yoktur sadece kendime güveniyorum.”