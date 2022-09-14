Gizlisi kalmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki ayrı eve girerek toplamda 13 bin TL nakit para, 4 kredi kartı, bir yarım ile 2 çeyrek altın, 4 gümüş yüzük ve 2 gümüş küpe çalan Kamerun uyruklu Yahh Muhammed ile Hassanji Aboori dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlılardan Yahh Mohammed’in, 3 Eylül’de, bir araç içerisinden, bir kadın cüzdanını, içerisindeki kimlik ve kredi kartları ile çaldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlıların 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Çanakkale Bölgesi’nde, T.A. isimli şahsa ait eve, yatak odası penceresinden girerek, içerisinde 7 bin 300 TL nakit para olan cüzdanı, 4 gümüş yüzük ile 3 gümüş küpe çaldıklarını anımsattı. Polis memuru Gökhan Kol, zanlıların aynı tarihte, Dumlupınar Mahallesi’nde, H.K.’ye ait apartman dairesine, mutfak kapısından girdiğini ve yatak odasından, kadın çantası ile içerisinde 400 TL, 2 kredi kartı bulunan cüzdan, 2 bin 300 TL nakit para, bir yarım, 2 çeyrek altın ve 2 kredi kartı bulunan kadın çantası ile pantolon içerisinde bulunan 3 bin TL nakit para sirkat ettiklerini ifade etti.

Çalıntı yüzükleri sattılar

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından soruşturma başlatıldığını belirten Kol, zanlıların çaldıkları kredi kartlarından biriyle alışveriş yapmasının ardından konu işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edildiklerini açıkladı. Zanlılardan Yahh Mohammed’in 3 Eylül’de, bir araç içerisinden, bir kadın cüzdanını, içerisindeki kimlik ve kredi kartları ile çaldığını itiraf ettiğini bildiren polis, çalınan gümüş yüzüklerin ise bir kuyumcuya satılarak 138 TL paranın sahtekarlıkla temin edildiğini açıkladı. Polis, mahkemeden soruşturma maksatlı ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.