Çözüm mümkün

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ülkenin içine girdiği kaos ortamını sonlandırmak ve yeniden yerel seçimin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmaları yürütmek üzere UBP yetkili organlarının kendisini ‘tam yetkili’ kıldığını" açıkladı.

“Yerel seçimler” gündemiyle dün sırasıyla toplanan UBP Merkezi Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Üstel, bugünden itibaren süratle çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İlk önce ülkenin içinde bulunduğu “kaos ortamını” sonlandırmak, ardından ise halkı yeniden 27 Kasım’da seçime götürebilmek adına çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Üstel, bu noktada zamanın çok önemli olduğuna değinerek, muhalefet partileriyle istişare halinde bu sıkıntıları aşacaklarını kaydetti.

“Bayram havasında bir kurultayımız oldu”

Üstel, eski parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından boşalan genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmesinin ardından, pazar günü UBP Kurultayı’nın da gerçekleştirildiğini ve burada oy birliğiyle Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, “Bayram havasında, görkemli bir kurultayımız oldu. Destekleyenlere, bizi izleyen halkımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Üstel, şu anki gündemin yerel seçimler olduğuna işaret ederek, belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasa tasarı için Meclis’teki bütün milletvekillerinin ağustos ayına kadar çalışmalar yürüttüğünü ve hemfikir olunan kriterler çerçevesinde 27 Kasım’ı hedef koyduklarını aktardı.

"Kaos ortamı yaşanıyor..."

Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası'nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayan sürecin, Anayasa Mahkemesi hükmüyle bozulduğunu aktaran Üstel, “Geldiğimiz noktada bir kaos ortamı yaşanıyor. Okullar açılıyor. Çocuklarımız okula gidecek. Muhtarlarımız ikametgah belgesine imza atamıyor. Belediye başkanlarımız imza atamıyor” dedi.

