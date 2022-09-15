Karar bugün açıklanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Teknecik santraline yakıt temini için açtığı ihale bugün yapılacak.

Bir firmanın itirazı üzerine iptal edilen ihale bugün saat 10.00’da pazarlık usulü gerçekleştirilecek.

Merkezi İhale Komisyonu, Elektrik Kurumu’nun ihtiyacı olan akaryakıt ihalesiyle ilgili kararı merak konusu olurken, bugün üç ilçede kesintiler yaşanacak.

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre; bugün Lefkoşa Golden Tulip Otel ve çevresinde elektrik verilmeyecek

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.

Birçok bölge etkilenecek

Güzelyurt'ta da bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Yapılan açıklamada kesintiden Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarının etkileneceği belirtildi.

Lefke'de elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, 14.00-16.30 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, kesintiden Lefke -Salhane Sokak, Daniş Efe Sokak, Hacı Kara Osman Sokak ile Gerizler Sokak ve civarı etkilenecek.

