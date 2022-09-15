Okullar da dahil

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, haftalık Covid-19 vakalarındaki azalışa bağlı olarak okullar dahil olmak üzere kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştüreceklerini söyledi.

Haftalık Covid-19 rakamlarına göre, hastalıkla mücadelede turuncu kategoriden, sarı kategoriye gerilediğini kaydeden Bakan Altuğra, hastaneler, cezaevleri ve yaşlı bakım evlerinde maske takma zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti.

Bakan Aktuğra dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ile görüştü, ameliyathane ve servislerde incelemelerde bulundu.

Bakan Altuğra ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, pırıl pırıl gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun kadrosuyla birlikte hastalara mükemmel hizmet sunduğunu kaydetti.

Altuğra, her türlü sağlık hizmetinin son teknolojik cihazla sunulduğunu gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ameliyathanedeki rutin tadilatın da başarıyla tamamlandığını belirtti.

Randevu sistemi 1 Ekim'de başlayacak

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 48 hekim ve 136 hemşireyle halka hizmet sunduğunu kaydeden Altuğra, hastanedeki yeni bir gelişmeyi de açıkladı.

Bakan Altuğra, hastaların Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki doktorlardan 1101 numaralı hattı arayarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi çok daha kolay randevu alabileceklerini kaydetti.



Kalfaoğlu: İhtiyaçları bildirdik

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu Bakan Altuğra’nın hastaneye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Bakan Altuğra’ya hastanenin çalışma sistemi ve mevcut durumuyla ilgili bilgi sunduklarını ve ihtiyaçları bildirdiklerini kaydetti.