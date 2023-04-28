Öneriler masaya yatırıldı

Maliye Bakanı Ali Şan, Turgay Deniz başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta dün gerçekleşen kabulde ekonomik sorunlarla ilgili gündeme ilişkin konular ele alındı, öneriler sunuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Şan kabulde, Ticaret Odası’nı yakından takip ettiğini, güçlü bir teşkilat ve ekip yapısına sahip olduğunu, görüş ve ortaya koyduğu tespitleri önemsediğini ve gerçekçi bulduğunu ancak çözüm noktasında tüm tarafların uzlaşabileceği ortak zeminin sağlanması içinde karşılıklı çalışmanın önemine dikkat çekti.

Şan,” Elimizdeki imkânlar neye el veriyorsa bunu ortaya koymamız ve gerçekçi olmamız gerekiyor. Gelirleri artırmamız, kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemiz gerekiyor” dedi.

Deniz: İşbirliğine hazırız

Deniz ise, sektörün sorun ve beklentilerini de dile getirdiği konuşmasında; ‘enflasyon muhasebesi, kambiyo gelirlerinin vergilendirilmesi, temettü ve kurumsal vergisi oranları, yatırım indirimi, gelir vergisi oranları ile emeklilerin vergi muafiyetlerinden yararlanamaması’ gibi konulardaki önerilerini masaya yatırdı.

Deniz ayrıca, ülkede istikrarın sağlanması, devletin gelirlerinin artırılması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, ülkenin ekonomik refahının sağlanması ve iş dünyasında bazı düzenlemelerin hayata geçmesi noktasında Maliye Bakanı Şan’ın iyi niyet göstereceğinden hiç şüphe duymadıklarını ve her zaman iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.