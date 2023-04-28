İşaret fişeği  Haziran’da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, birçok konuda "Kıbrıs Türk halkının aklıyla dalga geçilmeye çalışıldığı" bir dönemden geçildiğine dikkat çekti ve “Kıbrıs Türk halkı günü geldiğinde ne yapacağını bilir, günü de gelmek üzeredir” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, hükümetin erken seçimden kaçabildiği kadar kaçmak istediğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına sahip çıkmanın önemine de işaret eden Erhürman, hükümetin istikrar sözcüğünü hiç çekinmeden kullanmaya devam etmesini eleştirdi.

“Toplum kendi kendini yönetmeye ehildir”

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kurumsal ve örgütlü yapısına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, memleketin kurumsal yapısının üzerine “titremek” gerektiğinin altını çizdi.

“Kıbrıslı Türkler tembeldir, Kıbrıslı Türkler bir şey yapamaz, Kıbrıslı Türkler şahsi menfaatlerin peşinde koşan bir güruhtur” söylemlerini de sert bir dille eleştiren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin yetişmiş insan kaynaklarına bakıldığı zaman, küçük bir nüfustan bu kadar yetişmiş insan çıkaran başka toplum olmadığına dikkat çekti.

“Biz bu toplumun kendi kendini yönetmeye ehil olduğunu biliyoruz” diyen Erhürman, kendilerine düşen görevin, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Halkın iradesinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, çünkü iradenin böyle bir hükümete yönelik kullanılmadığını söyleyen Erhürman, “Erken seçime gitmenin yolu, Meclisteki parmakların kalkmasıdır. Bu arkadaşlar, erken seçimden kaçabildikleri kadar kaçmak istiyorlar” diye konuştu.

“Sürüklene sürüklene gideceksiniz”

Yapılması gerekenin erken genel seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Erken genel seçim reddedildiğine göre, Anayasa’ya aykırılığa ortak olmamız beklenemez. Haziran ayında ara seçim yapılması gerekir. Analitik düşünme açısından bir sıkıntıyla karşı karşıyayız” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “Gidilmesi gereken erken seçime gitmekten kaçıyorsunuz ya, seçimlerdeki bir milletvekilinin misyonunu belirlediniz. Burada bir işaret fişeği atılacak ve erken seçime sürüklene sürüklene gideceksiniz. Bu ara seçimin sonucunda da bu halk size erken genel seçime gideceksiniz diyecek” dedi. Önümüzdeki ara seçimdeki hedefle ilgili de konuşan Erhürman, “Bu seçimde 18 milletvekilimizi 19’a çıkarmak için değil, asıl misyon erken seçime sürükleye sürükleye taşımak olacak” diye konuştu.

Bakan Şan’a eleştiriler

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın “ülkede fakirleşme yok” ve “ekonomide dinginleşme var” sözleri hakkında da konuşan Erhürman, “Sayın Alişan Şan bunu hangi akla hizmet söyledi anlamadım” dedi.

“Ekonomide dinginlik varmış. Bunu söylediği gün, dolarda, euroda ve sterlinde alış ve satış arasındaki makasın tarihsel açıklığa ulaştığı gündü. Mesele çok büyük” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her gün daha da düştüğünü söyledi.