“Ayıplarını örtüyorlar”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir canlı yayında “Bu ülkenin tek bir vekil için yapılacak ara seçime değil erken seçime ihtiyacı vardır. Bir erken seçim yapmak yerine tek bir milletvekili için ara seçim yaparak hükümetin gayrimeşru olması ayıbını örtmeye çalışıyorlar ve maalesef bu karar Meclis’ten hükümetle muhalefetin oybirliği ile geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararı bu gayrimeşru hükümet tek başına alsa, hatta bir siyasi tavır ve açıklamayla kimse aday göstermese asıl o zaman bu hükümetin başı çok ağrır, işte o zaman bu anormal durum gün gibi ortaya çıkar ve kimse bunu normal göremez, kanıksayamaz. Koalisyon ortaklarından birisinin başkanı çıkıp ‘anlamsız bir seçim yapıyoruz’ derken ara seçim kararı Meclis’ten oybirliği ile geçiyor. Bir yandan ‘tek bir vekil için seçim yapılmasını istemiyoruz’ derken diğer yandan gayrimeşru hükümetle ana muhalefet bu ara seçim kararını oybirliği ile Meclis’ten geçiriyor. Ortada ciddi bir çelişki ve samimiyet sorunu vardır”

Seçimle Meclis’teki aritmetiğin değişmeyeceğini belirten Özersay, “O zaman bu seçim neden yapılıyor? Kimse bize ‘Anayasamıza saygı gereği bu seçimi yapıyoruz’ da demesin ve Anayasaya saygı kisvesi arkasına saklanmasın. Ortada ciddi bir samimiyetsizlik vardır” ifadelerini kullandı.

HP'de Genel Sekreter ve yetkili organlar belirlendi

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Olağan Genel Kongresi ertesinde önceki akşam ilk toplantısını yapan yeni Parti Meclisi’nde (PM) yetkili organlar oluşturuldu.

Genel Sekreterliğe Turgut Alas'ın getirildiği toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Organı ve Merkez Denetleme Organı üyeleri belirlendi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, yetkili organlar şöyle şekillendi:

"Merkez Yürütme Organı: Kudret Özersay, Turgut Alas, Ahmet Tokatlıoğlu, Çağın Çağatay Karataş,

Özgül Ezgin, Ramadan Durmazer, Teksen Köroğlu, Aral Moral, Duygu Uzun, Yusuf Avcıoğlu, Ali Çırakoğlu.

Merkez Disiplin Organı: Cenan Eskimuhtaroğlu, Nilay Sevinç Onuk, Mine Vehit, Raif İlkman, Muazzez Tokatlıoğlu; Yedek üyeler Ali Kanlı, İsmet Dirgen ve Mustafa Doğan. Merkez Denetleme Organı: Göksel Saydam, Arif Kanlıada, Ramadan Beysun"

