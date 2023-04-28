Son darbeyi vurdunuz

Uzman doktor, personel, ilaç, tıbbi alet eksikliği başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi’nin iddiasına göre; işe giriş-çıkış imzası eksik olan hekimlerin bir aylık maaşı kesilecek. Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Hüdaverdi, “Son hamle ile kalbimize hançerle vurdunuz. Motivasyon sıfır” ifadesini kullandı.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, işe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşlarının kesilecek olmasına tepki gösterdi.

Rogers, “Yıl 2023 ve Sağlık Bakanlığı hala hekimlerin performansını giriş çıkış imzası ile ölçüyor” dedi.

Motivasyon sıfır

Sağlıkta yeni bir tartışma gündemde. İşe giriş-çıkış imzası eksik olan hekimlerin bir aylık maaşının kesileceği belirtilirken, Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Hüdaverdi, “Tüm halkımdan özür dilerim. 7 gün 24 saat 365 gün… 15 yıldır ailemden ve kendimden ödün vererek hizmet verdim. Her türlü imkansızlığa karşı yılmadım, yıkılmadık” ifadelerini kullandı.

Hüdaverdi, birçok meslektaşının da maaşlarından kesinti olacağını aktararak, “Son hamle ile kalbimize hançerle vurdunuz. Motivasyon sıfır… Canları sağ olsun” dedi.

İlkel uygulama

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, işe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşlarının kesilmesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Rogers, “Yıl 2023 ve Sağlık Bakanlığı hâlâ hekimlerin performansını giriş çıkış imzası ile ölçüyor” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Devlet hastanesinde çalışan bir hekim poliklinikte bir ayda kaç hasta baktı, bir ayda kaç ameliyat yaptı. Bunları konuşmaktan çok uzağız. Hala ilkel ölçme ve değerlendirme kriterleri ile performans ölçüyoruz. Sabah girerken imza attı mı? Öğlen çıkarken imza attı mı? Bu zamanda saat mevhumu olmayan bu meslek dalında çalışan ve çalışmayanı ayırmanın tek yolu bu olmamalı!.