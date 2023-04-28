Otlar tehlike saçıyor

Esengül AYKAÇ

Havaların ısınmasıyla birlikte artan yangın tehlikesi ormanları tehdit ediyor. Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yangını önleyici tedbirlerin şart olduğunu ifade ederken, ekipman ve personel yeterliliği sağlanması gerektiğini ifade etti. tv2020’ye konuşan Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, personel eksikliği olduğunu ifade ederek, “Olası bir yangın tehlikesinde yeterli donanımda değiliz” dedi. Güneş, şu anda sadece bir iş makinesi operatörü olduğunu vurguladı. Yangınların en fazla elektrik tellerinden dolayı çıktığını belirten Güneş, trafoların etrafının temiz tutulmasının önemine işaret etti.

Yangınlarda erken müdahale ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Güneş, “Orman Dairesi adanın yüzde 23’ünde etkin. Trafoların etrafının temiz tutulması çok önemli. Bizler de kritik noktalarda başlamak şartıyla trafoların etrafını temizlemeye çalışıyoruz. Fakat tüm bu prosedürlerin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. Bu gibi durumların insanların inisiyatifine kalmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Önlem almak daha kolay

Güneş, şunları söyledi: “Elektrik Kurumu ihale ile trafoların etrafını temizlettirebilir. Nasıl ki bizler her yıl 125 kişilik geçici yangın ekibini yasal olarak alıp konuşlandırıyorsak, Elektrik Kurumu da bu şekilde bir yol izleyebilir. Bu gibi durumlarda inisiyatife bırakılıp, bütçe de ayrılmayınca bu gibi işler yapılmıyor. Elektrik akımlarının olduğu yerlerde meydana gelen yangınlar ormanlarımıza sıçrıyor.”

Güneş, önleyici tedbirlere gerekli bütçenin ayrılmamasının; zarar ortaya çıktıktan sonra oluşan maddi hasarın boyutu ile mücadele edilemeyecek bir sonuç doğurduğundan da bahsetti. Güneş, “Kadroların tamamlanma süreci veya daha ciddi yatırımların maliyetlerini yangınlarla kıyaslarsak, yangınlar ülkemize 30-40 katı kadar ülkemize zarar veriyor. Yangınların gerek maddi boyutu gerekse de yangınların topluma sağladığı sosyal ve manevi değerlerde kayboluyor” dedi.

Nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyoruz

Şu anda sadece bir iş makinası operatörünün olduğundan söz eden Güneş, “Yangın ekipleri her yıl yeniden oluşturuluyor. Mevcut kişiler daha iyi bir iş bulduğunda işi bırakabiliyor. Çünkü bu kişilere verilen ücret yeterli değil. Ayrıca çalışma saatleri 24 saat çalışıp 24 saat boşta olacak şekilde düzenlediği için birçok insana cazip gelmiyor. Bu yüzden nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyoruz” diye konuştu.

Yasal düzenleme gerekli

Mevcut Teşkilat Yasasının güncellenerek ilgili komitelerden de geçirilip yasal zemine oturulması gerektiğini söyleyen Güneş, “Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Dairemizde mühendis arkadaşlarımızın çalışmalarını teknik komiteye ulaştırmayı düşünüyoruz. Bir noktaya kadar geldik. Mevcut yasa ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. Bu bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

24 memurun daha alınacağına işaret eden Güneş, “Yasal bir sıkıntımızı alt komiteye sevk ettik. Düzeldiği takdirde yılsonuna kadar 24 memuru istihdam etmeyi hedefliyoruz. Mevcut 30 kişiye ek yeni istihdam yapılması iyi bir adım olacak” dedi.

Yüzde 20-25 hazırız

Orman Dairesi olarak yangınlara karşı ekiplerin oluşturulduğunu söyleyen Güneş, “Müdahale anlamında hazırız. Şu anda 3 iş aracımız aktif olarak çalışıyor. 4 aracımızın servisleri yapılıyor. Bu araçlarımızı Mayıs ayı içerisinde almayı hedefliyoruz. Elimizden geldiğinde ormana içi yolları ve şeritleri açmaya çalışıyoruz. Ne kadar hazırız? Yüzde 20-25 hazırız. Çünkü 8-10 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Haziran ayı sonuna doğru tüm kritik yol ve şeritleri tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023, 09:43