Türkiye’de 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için KKTC’de oy verme işlemi dün başladı. Seçimler için Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta toplam 26 sandık kuruldu. Oy verme işlemi ilk etapta Lefkoşa ve Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda kurulan 16, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan 7 sandıkta oy verilirken, seçmenler dün saat 09.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi akşam saat 21.00’e kadar sürdü. Lefkoşa ve Gazimağusa’da 9 Mayıs’a kadar sürecek olan oy verme işlemi 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güzelyurt’ta ise seçmenler 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde sandığa gidecek. İlçede kurulan 3 sandıkta oy verme işlemi 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Oy verme işlemi kapsamında KKTC’de yaşayan 142 bin Türk vatandaşının sandığa gitmesi bekleniyor.