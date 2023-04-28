Mehmet Civa, siyaset arenasının deneyimli isimlerinden biri… Kurucu Meclis Üyesi Mehmet Civa, bir dönem de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili olarak görev yaptı. Siyasi birçok değişime tanık olan Civa, KKTC’nin isim değiştirmesine gerek olmadığını söyledi. Civa, Kıbrıs’ta çözüm olmadığı sürece isim değişikliğinin bir anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. “Kıbrıs sorunu hükümetlerin üzerine eğilmesi gereken konuların başında geliyor” diyen Civa, ayrıca ekonomi, eğitim ve yasaların da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kurucu Meclis Üyesi Mehmet Civa sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: KKTC yerine Kıbrıs Türk Devletine dönüş konusunda ne düşünüyorsunuz? Böylesi bir isim değişikliği ne getirir, ne götürür?

Yanıt: İsim değişikliği konusu abestir. Bu kaçıncı değişiklik olacak. Geçici Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti, KKTC… Şimdi de Kıbrıs Türk Devleti. Böyle bir şey olamaz. Bir çözüm olmadığı sürece sürekli isim değişmek bizi bir yere götürmez. Toplum, siyaset sürekli geriliyor. İsim değişikliği hiçbir şeye hizmet etmez.

Soru: Anayasada ne tür değişiklikler olmalı? Mesela sendikalara sağlanan haklar? Yargıç sayısının kısıtlanmasını öngören maddenin kaldırılması? Milletvekillerine bakanlık yolunun kapatılması? Başkanlık sistemine geçilmesi gibi konularda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Anayasaya dokunulması konusunda çok hassas olunmalı. Konsensüs olmazsa bu halka hiçbir şey kazandırmaz. Zorla yapılan bir değişiklik kaos getirir. Anayasa ile uğraşmamak lazım. İlla ki de değişiklik yapılması gereken noktalar varsa onlar da Sivil Toplum Örgütleri ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek belirlenip, uzlaşılarak mecliste onaylanarak hayata geçirilmelidir. Toplumsal ve sendikal hakların kısıtlandığı bir değişiklik kimseye fayda getirmez.

Soru: KKTC’nin birçok yasasının önemini yitirdiği veya eksik kaldığı söyleniyor ama bu konuda bir adım da atılmıyor. Sizce bu tür sorunlar Kurucu Meclis ile çözülebilir mi?

Yanıt: Meclis yasaları yapan mekanizmanın parçasıdır. Yasalar mevcut meclis dışında yapılamaz. Ancak şu anki meclisin görüntüsüne sempati duymuyorum. İnsanlar oradaki görüntüyü hak etmiyor. Ancak meclis yine de çalışıyor. Boş koltuklar deniliyor ama muhalefet de istediği konuşmayı yapıp sorusunu soruyor, hükümetin hepsi olmasa da ilgili bir bakan mecliste kalarak sorulara cevap veriyor. Sorunların çözüm yeri meclistir.

Soru: Elektrik sorunu nasıl çözülebilir? Bu konuda ne tür adımlar atılmalıdır?

Yanıt: Elektrik konusuna ilk neşter CTP’nin hükümette olduğu dönemde vuruldu. Ancak yıllar içinde hiçbir yatırım yapılmadı. Sonra da Kıb-Tek’te sorun var deniliyor. Bunları hükümetler bilinçli olarak yapıyor. Rüşvetler, ihalesiz alımlar derken geldiğimiz durum bu. İktidar ile muhalefet bir araya gelerek bunun sorumlularını ortaya çıkarmalı. Ceza alacak olanlar da almalı. Bunun bir ders olması lazım. Bugün yaşananlar bir oyunun parçasıdır. Perde arkasında birçok senaryo oynanmaktadır.

Soru: Hükümetlerin öncelikle ele alması gereken 5 konu başlığı verebilir misiniz?

Yanıt: Kıbrıs sorunu hükümetlerin üzerine eğilmesi gereken konuların başında geliyor. Ekonomi yine ciddi konuların başında geliyor. Yasalar ve denetim bir diğer ele alınması gereken önemli konu. Sağlık, eğitim yine hükümetlerin üzerinde ciddiyetle çalışması gereken konular.