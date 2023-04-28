Son iki yılda  yüzde 90 arttı

Özlem ÇİMENDAL

Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatları son 2 yılda rekor kırarak, yüzde 90 artış gösterdi. Güneyde 2022 yılının ikinci yarısında ortalama elektrik ücretleri 100 kilovat başına, 32.6 Euro, kuzeyde ise 332 TL yani 15 Euro civarında gerçekleşti.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın araştırmasına dayanarak yayınladığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki elektrik ücretlerinin, AB ortalamasından yüzde 15 daha fazla olduğunu yazdı. Haberde yer alan bilgilere göre; Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ikinci yarısında ortalama elektrik ücretleri 100 kilovat başına, 32.6 Euro şeklinde kaydedildi. Kuzey Kıbrıs’ta ise bu oran Güney Kıbrıs’ın yarısı oldu. Kuzeyde elektrik ücretleri 100 kilovat başına 332 TL yani 15 Euro civarında gerçekleşti.

Paşa: Fiyatlar 2 ayda bir güncelleniyor

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulunan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, elektrik ücretlendirmelerinin 2 ayda bir güncellendiğinin altını çizdi.

Paşa, şu anda elektriğin kilovat saat başına 4 TL olduğunu söyledi. Borsaya göre farklılıkların olduğunu dile getiren Paşa, “12 bin tonluk bir geminin bize maliyeti 6 milyon dolardır. Yeni gelecek olan yakıtta ise ton başına 20 dolarlık bir düşüş bekliyoruz. Tüm bunlar maliyete yansımaktadır” dedi.