Dayakla fuhuş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda Nijerya uyruklu Blessing Agbonselohbor’un, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki genç kıza zorla fuhuş yaptırdığı, pasaportu ile aşı belgesine el koyduğu belirtildi.

Genç kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.



Genç kızın şikâyetinde; Agbonselohbor’un Snapchat üzerinden ayarladığı erkeklerle birlikte olması için kendisini zorladığını, tehdit ettiğini söylediği aktarıldı. Genç kızın, bir erkekle 84000 Nayra (2 bin 894 TL) karşılığında cinsel ilişki yaşamak zorunda bırakıldığını öne sürdüğü açıklandı.

Şikayet aylar sonra yapıldı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, fuhuşa teşvik olayının 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Blessing Agbonselohbor’un kız arkadaşı 21 yaşındaki S.O.P’yu Snapchat üzerinden ayarladığı erkeklerle cinsel münasebete girmesi için zorladığını söyledi. Polis, S.O.P.’nun fuhuş yapmak istememesi üzerine Agbonselohbor’un genç kızı darp ettiğini, onu ve ailesini öldüreceğine dair tehdit ettiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının, yine Snapchat üzerinden tanıdığı erkek bir şahıs ile S.O.P’nun 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında cinsel ilişkiye girmesini sağladığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ayrıca kız arkadaşına ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğini ifade etti. Şikâyetin 6 Ocak tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, şikayetçinin iddialarının yanı sıra zanlının da bazı beyanlarda bulunduğunu, bu yönde de araştırma yapılacağını söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

6 ağır suçlama

Mahkeme hakkında ‘fahişelik yaptırma’, ‘fuhuşa teşvik’, ‘cinsi münasebette bulundurma niyeti ile alıkoyma’, ‘soygun’, ‘şiddet tehdidi’, ‘darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.