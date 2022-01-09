987 sürücüye işlem yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. 5 ilçede 2 bin 718 araç kontrol edildi; trafik suçu işleyen 987 sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da 840 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
Gazimağusa’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 540 araç kontrol edildi ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.
Güzelyurt’ta da denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.
İskele’de trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.