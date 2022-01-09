987 sürücüye işlem yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. 5 ilçede 2 bin 718 araç kontrol edildi; trafik suçu işleyen 987 sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da 840 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 540 araç kontrol edildi ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.



Girne’de ise 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.Güzelyurt’ta da denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.İskele’de trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.