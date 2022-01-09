Demirle saldırdı

Lefkoşa’da horoz ve kuşların muhafaza edildiği bir şahsa ait binanın kapısını zorlayarak içeri giren

Jad Chakar, demir sopayla etrafa saldırdı.

Kuşların kafeslerini demir sopayla kıran zanlının neden böyle bir suç işlediği araştırılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkında 4 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, zanlının 7 Ocak 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında Lefkoşa’da Yalvaç Sokak adresinde bulunan bir binanın alüminyum sürme kapı camlarını bir demir sopa açarak, içeriye girdiğini söyledi. Polis, zanlının içeride bulunan horoz ve kuş kafeslerini kırarak açılmalarını sağladığını, daha sonra binadan çıkış yaptığını açıkladı.Polis memuru, Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, kapıyı açmakta kullandığı demir sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca verilen zararın maddi tespitinin de yapılacağını belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında ‘bina açma’, ‘kasti hasar’, ‘mülke tecavüz’, ‘tecavüzkâr alet taşıma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.