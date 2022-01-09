Demirle saldırdı

Lefkoşa’da horoz ve kuşların muhafaza edildiği bir şahsa ait binanın kapısını zorlayarak içeri giren
Jad Chakar, demir sopayla etrafa saldırdı.
Kuşların kafeslerini demir sopayla kıran zanlının neden böyle bir suç işlediği araştırılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkında 4 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Polis memuru, Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, kapıyı açmakta kullandığı demir sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.
Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca verilen zararın maddi tespitinin de yapılacağını belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme hakkında ‘bina açma’, ‘kasti hasar’, ‘mülke tecavüz’, ‘tecavüzkâr alet taşıma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.