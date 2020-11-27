Üretime teşvik

Bakan Oğuz, “Zeytin ve yan ürünlerini geliştirmek, ihracatını daha ileri seviyelere taşımak için girişimlerimiz devam etmektedir” dedi

Üretime teşvik

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Zeytin Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Dursun Oğuz yayınladığı mesajda, iklim değişikliği nedeniyle zeytin ağaçlarının korunması ve geliştirilmesi için dünya genelinde ve özellikle Akdeniz bölgesinde büyük bir mücadele verildiğini, ülkede de bu çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Kaliteli zeytin ağaçlarının çoğaltılması hedefiyle hareket etiklerini kaydeden Oğuz, “Zeytin fidanının gelişmesi, zeytinin toplanması ve sanayi aşamasına kadar geçen süreç büyük önem arz etmektedir. Zeytin üretiminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli teşvikler ve eğitim çalışmalarıyla her zaman üreticinin yanındayız.
Zeytin ve zeytinin yan ürünlerini geliştirmek, ithracatını daha ileri seviyelere taşımak için girişimlerimiz devam etmektedir” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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