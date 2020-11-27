Yaptırım talep etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada "Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" başlıklı bağlayıcılığı olmayan ortak karar tasarısı kabul edildi.

Tasarıda kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması "Türkiye'nin yasa dışı faaliyeti" olarak nitelendirildi ve kınandı. Maraş'ın açılmasının adada ayrılığı artıracağı savunularak Maraş'ın statüsünün değişmemesi istendi.

Türkiye'den kararını geri alması, Türk askerini adadan çekmesi, Maraş'ı yasal sakinlerine "geçici BM yönetiminde" devretmesi ve adanın nüfus yapısını değiştirmemesi istenen tasarıda Kıbrıs sorununun çözümünden sonra AB müktesebatının adanın tamamında uygulanmasının gerektiği belirtildi. Tasarıda çözümün sadece iyi niyet ruhu ve uluslararası hukuk uyarınca diyalog, diplomasi ve müzakereyle bulunabileceği, kalıcı çözümden bütün bölge ülkelerinin fayda sağlayacağı ifade edildi. AB Konseyi'ne Türkiye'nin eylemlerine karşı birlik içinde kalınması ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı.

Yaptırımların yalnızca diyalog, samimi iş birliği ve sahada somut ilerleme olması durumunda uygulanmayabileceği savunuldu.

Ayrıca Türk makamlarının iki devletli çözüm kararından üzüntü duyulduğu kaydedildi.