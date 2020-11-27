Olmazsa görevi  iade edeceğiz

Hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı dün akşam Parti Meclisi’ni toplayarak, değerlendirme yaptı.

CTP lideri Erhürman, PM’de herhangi bir karar alınmadığını ifade ederek, parti başkanları ile hızlı bir şekilde tekrar görüşeceklerini açıkladı.

Erhürman, ziyaretlerin heyetlerle ve resmi bir şekilde değil, hızlı bir temas turu olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Parti Meclisi’nde ilk tur görüşmelerin genel değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erhürman, “Siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde partiler temas kurmaya hazır olduklarını söylemişlerdi. Parti Meclisi’mizden bu yönde yetki istedim” dedi.

Oy birliğiyle birkaç gün daha hükümeti kurabilmek için temasların devam etmesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Erhürman, “Birkaç gün daha temaslarda bulunacağız. 48 saat çok yoğun geçecek hızlı şekilde temaslarımızı yapacağız. Eğer hükümet kuramazsak da görevi iade edeceğiz. Uzatmayacağız” ifadelerini kullandı.

Her türlü ihtimal var

Ersan Saner’in UBP ancak kendisi domine edecekse böyle bir çalışmanın içinde yer alabilir açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Erhürman, “UBP ile görüşmemizde böyle bir konu gündeme gelmedi. Hükümeti kurma görevi bizde ve biz de bu doğrultuda görüşme yapıyoruz. Ersan Saner’in açıklamasına saygım var ama şuan hükümet kurma görevi bizde” diye konuştu. Geniş tabanlı hükümet kurma olasılığına dair bir soru üzerine Erhürman, “UBP’nin gün içinde yaptığı açıklamaların geniş tabanlı bir hükümet içinde yer almayacaklar anlamına geliyorsa ve TDP'nin açıklamaları da bu yönde ise doğal olarak ortadan kalkmıştır” şeklinde cevapladı. Erhürman hızlandırılmış temaslara bugün başlayacaklarını belirtti. “Her türlü ihtimal var” var diyen Erhürman, “Geniş tabanlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bunu yoklamaya devam edeceğiz. Başka ihtimaller de varsa onları da değerlendireceğiz” dedi.