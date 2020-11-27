Rum Yönetimi rahatsız

Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak ikamet etme hakkına sahip olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, paravan evlilikler yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Güney Kıbrıs’ta son 3 yıl içinde 3 bin 214 “sanal” öğrencinin siyasi sığınmacıya dönüştüğünü; 2 bin 239 öğrencinin de “gelin” ve “damat” olarak paravan evlilik yaptığını ve Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet hakkı talep ettiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Nuris’in, daha çok özel okullardaki öğrencilerde görülen bu durumu “trajik” olarak nitelendirdiği ve özel okullara bu konuda sorumluluk yüklediği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:43