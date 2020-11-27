Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak ikamet etme hakkına sahip olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, paravan evlilikler yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Güney Kıbrıs’ta son 3 yıl içinde 3 bin 214 “sanal” öğrencinin siyasi sığınmacıya dönüştüğünü; 2 bin 239 öğrencinin de “gelin” ve “damat” olarak paravan evlilik yaptığını ve Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet hakkı talep ettiğini söylediğini yazdı.
Haberde, Nuris’in, daha çok özel okullardaki öğrencilerde görülen bu durumu “trajik” olarak nitelendirdiği ve özel okullara bu konuda sorumluluk yüklediği kaydedildi.
Rum Yönetimi rahatsız
Öğrenci vizesiyle Güney Kıbrıs’a giden 3 binden fazla kişinin paravan evlilik yoluyla daimi ikamet elde ettiği bildirildi
Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak ikamet etme hakkına sahip olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, paravan evlilikler yaptığı bildirildi.
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YORUMLAR
mehmet ilker - 7 saat Önce
Bu Ada yarim milyonu bile zor kaldirir.Zoraki yasamla nufus cokluguyla gelecek karanlik olacak hem rumun hem turkun
Eeee medeniyetin beşiği eşcinselliğin doğuş merkezi kimilerinin uçurduğu şehir devleti mucidi illegal pasaport kara para mafia vs vs cenneti yeni düzlemci palikarya ermeni pasından hayranlarının nirvanasi beter olun