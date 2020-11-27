‘Hükümete’ mesaj

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 2021 yılı bütçesinde üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ekonomisi için 2020 yılının çok ciddi sıkıntılar yarattığı belirtilerek, döviz kurundaki artışlar, turizm ve yükseköğrenim sektörlerindeki sıkıntıların milli gelirin ve alım gücünün düşmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Covid-19’a karşı aşı çalışmalarında başarı yakalanması ve bu aşıların dağıtımına yakın zamanda başlanacak olmasının, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi açısından umut olduğu kaydedildi.

Aşının tüm ülkelere dağıtılmasının zaman alacak olması dikkate alındığında, uzmanların pandeminin yarattığı olumsuz etkinin 2021’in sonbaharına kadar devam edeceğini öngördüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, 2020 yılında önemli sıkıntılar atlatarak tamamlayacak olan üretim sektörlerinin, 2021 yılında ayakta kalabilmesi için 2021 bütçesinde, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması için üretim girdi maliyetlerinde destek mekanizmalarının sağlanması gerektiği ifade edildi.