400 bin hızlı test

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile epidemiyoloji grubu üyeleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 önlemleri konusunda yeni kararların alınamadığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Önlemler Havada” başlıklı haberinde, kararın bugün alınacağını ve bunun öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in epidemiyoloji grubuyla yeni bir görüşme yapacağını yazdı.

Tüm senaryoların açıkta olduğunu ve nihai kararın vakaların gidişatına bağlı olacağını yazan gazete, açıklanacak olan önlemlerin muhtemelen Noel yortusu ve yeni yıla kadar olacağını belirtti.

Gazete, Limasol’da birçok vaka görülmeye devam ettiğini ve bunun baş ağrısı teşkil ettiğini de kaydetti.

Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas, Anastasiadis’in, öneriler üzerinde tartışılması ve ilgili kararların alınması için bugün epidemiyolojik danışma komitesiyle yeni bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

Bu arada gazete, Rum Sağlık Bakanlığının 400 bin hızlı antijen testi alınması konusunda hareket ettiğini ve bu testlerin, hali hazırda gelişme halinde olan nüfus kontrolünün genişletilmesi için kullanılacağını belirtti.

Huzurevinde yeni bulaş zinciri

Lefkoşa Rum kesiminde bulunan “Klimentio” huzurevinde yeni bir bulaş zinciri tespit edildiğini de yazan gazete, yeni bulaş zincirinin bir çalışanın hızlı testinin pozitif çıkmasının ardından ortaya çıktığını ve yapılan testler sonucunda huzurevinde toplam 35 Covid-19 vakasına rastlandığını kaydetti.

15 kişi yoğun bakımda

Fileleftheros gazetesi de geniş yer verdiği haberinde, Rum kesimindeki liselerin de kapatılmasının ve önümüzdeki Salı gününden itibaren uzaktan eğitime geçilmesinin araştırıldığını yazdı.

Epidemiyoloji uzmanlarının bu sabah Başkanlık Sarayında Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapmalarının beklendiğini yazan gazete, bunun akabinde ise bakanlar kurulunun toplanacağını ve alınan kararların sağlık bakanı tarafından açıklanacağını ifade etti.

Gazete, tedavi gören 107 kişiden 15’inin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve bunlardan 13’ünün solunum cihazına bağlı olduklarını da ekledi.