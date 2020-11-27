CTP ile ilkeleri örtüşüyor

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, toplumun faydasına olacak konularda partiler üstü düşünüp birlik olarak çalışılması gerektiğine inandıklarını belirterek, pandemi, ekonomik kriz ve kutuplaşma hali nedeniyle her kesimi içine alabilecek geniş tabanlı bir hükümetin toplumun yararına olacağını kaydetti.

Rogers dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet kurma görevini almasının ardından başlattığı ziyaretler çerçevesinde HP ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Jale Refik Rogers, CTP heyetinin üzerinden bir yol çizmeyi tercih ettiği ilkelerin Halkın Partisi’nin ilk günden beri savunduğu ilkeler olduğuna işaret etti. Rogers, söz konusu ilkelerin, dörtlü hükümet döneminde Halkın Partisi tarafından öne sürülen, üzerine çalışılan ancak diğer partilerin ötelemesi nedeniyle hayata geçirilemeyen ilkeler olduğuna vurgu yaptı.

Ülke zor bir dönemden geçiyor

Rogers, şöyle devam etti:

“Sayın Saner, değil üçlü hükümet kurmak, seçim hükümeti için bile CTP’yi ziyaret etmeye gerek duymadı. Ülke zor bir dönemden geçiyor. Sayın Erhürman nasıl bir hükümet modeli olacağını söylemedi. Daha çok tüm partilerin katılabileceği, geniş tabanlı bir hükümet çağrısı yapıldı. Ben bunu olumlu yorumluyorum. Tabii diğer partilerin ne diyeceğini bilmiyorum. Pandeminin de etkisiyle var olan ekonomik sıkıntılarımız daha ciddi bir boyuta ulaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi de beraberinde kutuplaşmayı da getirdi. Artık bu durumun değişmesi ve toplumun eski haline dönmesi gerekiyor. Biz siyasilere de bu konuda büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Bu nedenle geniş tabanlı bir hükümet, görüş ayrılıklarına rağmen birlikte çalışarak toplumdaki gerginliği azaltacak ve toplum için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.”

