‘Sorunumuz yok’

Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın hükümeti kuramaması halinde ikinci kez görevlendirilmeyi beklediğini söyledi. Saner, ikinci kez görevi alması halinde partilerin hassasiyetlerini dikkate alıp, uzlaşı yoluna gitmeyi hedeflediğini dile getirdi. Saner, kısa süre önce CTP’nin kendilerini ziyaret ettiğini hatırlattı, “Parlamentoda sandalye sayısı yüzde 40 olan UBP’nin altında olan bir parti ile hükümeti kuramayacağını dile getirdi. Saner, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı nedeniyle yaşanan görüş ayrılığına da değindi. Saner, “Ayşegül Hanım ile de imar planı ile tartışmamız teknik boyuttaydı. Şahsi değildi” dedi.

En çok sandalyeye sahip olan biziz

Saner, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. UBP Genel Başkan Vekili Saner, “Bu hükümeti UBP kurmalı dediniz” söyleminin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Şu anda hükümeti kurma görevi CTP’de. Bizi de ziyaret ettiler, görüşlerini aldık ve değerlendireceğimizi söyledik. Ancak şöyle bir gerçek var; demokraside kurallar ve etik davranışlara her zaman herkesin ihtiyacı vardır. Bu bağlamda da parlamentoda mevcut sandalye sayısının yüzde 40’na sahip UBP’nin, başka bir partinin altında hükümet kurması, daha sonra oluşacak diğer davranışları engellemek açısından mümkün olmadığını ifade ettik.”Saner, “Erhürman ikinci turu gerçekleştirecek ve size de gelecek. Sizin cevabınız ne olacak” sorusu üzerine şunları ifade etti: “UBP olarak, tekrardan bu görev bize gelirse eğer temas içinde olacağımız partilerin de kendi içişlerini fazla zorlamadan açıklamalar yapma zorunluluğundayız. Ayrıca elimizi uzattığımız zaman karşılığında bir el bulmamız için tüm kaleleri yıkma şansımız yok. Temel hareket noktamız demokrasidir. Çok net ifade ediyorum. Bir ülkede başbakanın en çok sandalyeye sahip partide olması gerekir.” CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın demokrasi anlayışında bir sorun görmediklerini ifade eden Saner, şöyle devam etti: “Bizler de UBP olarak bu ülkenin hassasiyetlerini iyi biliyoruz. UBP, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oranla kazanmıştır. Toplumsal hassasiyeti iyi gözlemliyoruz. UBP’nin hükümeti domine etmesi, öncülük etmesi gerekir. O nedenle demokrasi hepimize lazımdır. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Biz görev alırsak, bu konuları tekrardan görüşür, gereğini yaparız. Başta Sayın Erhürman olmak üzere, herkesin demokratik kurallar içinde hareket edeceğine inanıyoruz. Biz herkesin hassasiyetlerine saygı gösteriyoruz, herkes de bize saygı göstermeli.”

Kimseyle sorun yok

Saner, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı nedeniyle, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaşanan görüş ayrılığı konusuna da değindi. Saner şunları söyledi: “Benim herhangi bir kimse ile sorunum yok. Ayşegül Hanım ile de imar planı ile tartışmamız teknik boyuttaydı. Şahsi değildi.

Bir imar planı 20 yıllık süreci kapsayan bir planlamalıdır. Çok ciddi eksiklikler olduğunu gözlemlediğimi söylüyorum. Dün ne demişsem bugün de aynı fikirdeyim. Eğer birlikte çalışırsak yani hükümette olursak aynı mantıkla hareket edeceğimi şimdiden ifade etmek isterdim.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:30