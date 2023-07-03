‘Hedefim belli’

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Taçoy, bir mübarek bayramın daha geride kaldığını ifade ederek, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da sevdiklerimizle olmak istedik. Bu hedefle güzel ülkemizin dört bir yanına giderek, oralardaki insanlarımızla buluşmak, bayramlaşmak ve onların o güzel sohbetlerine dahil olmaya çalıştım” dedi.

Gittiğim her yerde gördüğü ilgi, yakınlık ve samimiyetten son derece büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Taçoy, “Güzel ülkemin güzel insanlarına bir kez daha hayran oldum” ifadelerini kullandı.

Taçoy, yaptığı her ziyaretten son derece güzel ve gelecek günler için de oldukça faydalı izlenimler edindiğini belirterek, “Gerekli tüm notları aldım. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da güzel ülkemin güzel insanları için çalışmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu. Taçoy’un açıklamasının devamı şu şekilde:

“Bıkmadan, yorulmadan ve usanmadan… Bana gösterilen misafirperverlik için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunar, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim…

Daha nice bayramlarda görüşmek, buluşmak üzere…”

