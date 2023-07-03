Ülke cehenneme döndü

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’nin, Paris’te polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar büyüyor. Protestoların dördüncü gecesinde bin 300’ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

Kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Nael'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren gösterilerde sarı yeleklilerin de görüldüğünü belirterek şimdilik OHAL uygulanması gerekmediğini ifade etti.

Nunez, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evinin yanan bir otomobille hedef alınmasıyla gösterilerde "bir dönüm noktasının aşıldığı" değerlendirmesini yaparak Jeanbrun'ın yakın korumaya alınacağını duyurdu.

Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece evi yanan araçla hedef alınan Belediye Başkanı Jeanbrun ve ailesine desteğini ifade etti.

Darmanin, Jeanbrun ve ailesinin, "alçak ve korkunç bir saldırının kurbanı" olduğunu belirterek olayla ilgili "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle açılan soruşturmayı anımsattı.

Fransız Bakan Darmanin, "Bu olayların failleri, yaptıkları iğrenç eylemlerin hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Olaylar nasıl başladı?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Aşırı sağcı siyasetçiler, hükümeti, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar karşısında yetersiz kalmakla suçlayarak, bir an önce OHAL ilan edilmesini talep etmişti.

