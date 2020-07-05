10 bin kişi mağdur

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi, turizm sektörü ve özellikle otellerde çalışanların ekonomik kriz içerisinde olduklarını, kışta kapalı olan otellerin sahiplerinin, çalışanlarının iş ertelemesi ödeneğini yatırmaması sebebiyle, maaşlarının yüzde 60’ını alma hakkından yararlanamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Çalışma Bakanlığı önünde toplanan bir grup otel çalışanı, maaşlarının yüzde 60’nın ödenmesi şeklindeki devlet desteğinden yararlanamadıklarını, bunun sebebinin ise işverenlerinin yasaları çiğnemesi olduğunu dile getirdiler.

Bu durumda olanların sayısının 10 bine yakın olduğunu belirten gazete, çalışanların şu anda aldıkları ayda 360 Euro’yla geçinemeyeceklerini dile getirdiklerini yazdı.