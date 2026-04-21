İlk duruşma 5 Mayıs’ta

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan okulun eski Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, eski bakan ve milletvekili Kemal Dürüst dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 5 Mayıs Salı gününe ertelenmesine emir verdi. Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Kemal Dürüst “sahte resmi belge düzenleme” ve “sahte belge düzenlenmesini tahrik etme”, “sahte belge tedavüle sürme” “sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirlerinin aklanması” suçlarından yargılanacak.

