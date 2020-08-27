15 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da posta yoluyla uyuşturucu temin ettiği belirlenerek tutuklanan Rami Hammami hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, 15 bin nakit teminat yatırması, iki kefilin toplam 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Duruşmada zanlının adına gelen zarfta 103, evinde yapılan aramada ise 42 hap ile 5 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmana posta yoluyla uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldıklarını söyledi.

Polis, posta yoluyla gönderilen, elektrik panosu üzerine bırakılan Rami Hammami adına gelen zarfta üzerinde Red Bull yazan 103 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru,15 Ağustos 2020 tarihinde Rami Hammami’nin Gönyeli’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının Gönyeli’deki adresinde arama yapıldığını, yatak odasında 40 adet tam 2 adet yarım uyuşturucu hap ve yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Davasını kabul etti

Polis, zanlının aleyhine uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan dava getirildiğini, davasına kabul yönünde cevap verdiğini söyledi. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.