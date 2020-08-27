Suçlulara göz yumuldu

El Cezire haber ajansının, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlarla” ilgili belgelere yer vermesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başlayan tartışmaların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “altın pasaportlar” konusunda yaşanan gelişmelere ve tartışmalara geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Sızdırılma Partilerden oldu” başlığıyla veren gazete El Cezire’nin yansıttığı bilgilerin Rum Meclisi’nden sızdırıldığına dair geçtiğimiz gün başlayan tartışmalara, Rum Meclisi’nin bu konuda ise partilerin meclis gruplarını veya Meclis İçişleri Komitesi’ni işaret etmesiyle de bir yenisinin eklendiğini yazdı.

Rum Meclisi’nin, yabancılara altın pasaport verilmesine ilişkin belgelerin El Cezire’ye sızdırılmasındaki başrolde, partilerin bulunduğuna işaret ettiğini yazan gazete, Rum Meclisi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Komiserine dün bir mektup göndererek, bilgilerin birimlerinden sızmadığını, hükümet tarafından Meclisin bilgilendirilmesi için gönderilen vatandaşlıklarla ilgili bilgilerin, siyasi parti başkanlarına, partilerin meclis grup sözcülerine ve Meclis İçişleri Komitesi’ne iletildiğinden de söz ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise El Cezire’nin konuyla ilgili yayınlarına dün de devam ettiğini, yatırım programı çerçevesinde pasaport alan dünyanın çeşitli ülkelerinden olan 100 kişilik listeden de bahsettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca polisin, bahse konu bilgilerin hangi koşullar altında sızdırıldığına dair araştırma başlattığını yazdı.

Habere göre; Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, araştırmanın, cezai suçun bulunup bulunmadığı, kim veya kimler tarafından yapıldığı noktasında olduğunu ifade etti.

Andreu, sorgu memurlarının odağında şu ana kadar El Cezire’nin yayınladıkları ile bunların içeriklerinin bulunduğunu söyledi.