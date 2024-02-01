15 tutuklu var

Güney Kıbrıs’ta sahte evlilik yoluyla Avrupa’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) tarafından Güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kişi tutuklandı. Suç örgütünün Güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya’nın başkent belediyelerinde 133 anlaşmalı nikah kıyılmasını sağladığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan 13’ünün Kıbrıs’ta yakalandığı belirtildi.

Europol’den yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta sahte evlilikler yoluyla AB'ye yasadışı göçü kolaylaştıran suç örgütü yakın takibe alındı. Örgütün Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınları, AB’ye üye olmayan ülkelerden gelen kişilerle görücü usulü evlendirdiği belirlendi.

Çete üyelerinin Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere, üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a gelmeleri için kolaylık sağladığı belirtildi. Suç örgütünün Güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya’nın başkent belediyelerinde 133 anlaşmalı nikah kıyılmasını sağladığı kaydedildi.

Para karşılığı gerçekleştirilen sahte evlilikler sayesinde, bu kişilerin AB içerisinde kolayca seyahat etmesi ve oturma izni alması sağlandı.

Soruşturmanın ardından Europol'ün Operasyonel Görev Gücü (OTF) hafta başında Güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Güneyde 2’si çete lideri 13 kişi tutuklandı

Europol ekipleri, suç örgütünün lideri olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta iki, Portekiz ve Letonya’da da birer kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, suç örgütü yöneticilerinin yanı sıra, Güney Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 11 kişi daha gözaltına alındı.

