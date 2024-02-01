Büyükelçi Feyzioğlu: Kuru Baklagil Üretimi'nin Geliştirilmesi Projesi çalışkanlığın bir eseri

Nohut, fasulye ve mercimek gibi baklagillerin üretimini arttırmak, bu ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak maksadıyla geliştirilen Kuru Baklagil Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Proje kapsamında Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hibe edilen kuru baklagillerin hasadında ve toplanmasında kullanılan ekipman ve romörklerden oluşan filonun da teşhiri yapıldı.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün Türkmenköy İstasyonunda düzenlenen tanıtım etkinliğine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükeçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş veTİKA Başkanı Serkan Kayalar da katıldı.

Proje Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) iş birliğinde ve TİKA desteği ile yürütülüyor.

BÜYÜKELÇİ FEYZİOĞLU

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC ve TC’nin el ele kol kola yoluna devam edeceğini belirtti.

TİKA’nın, Türkiye Dışişleri Bakanlığının en yakın destekçisi olduğunu ifade eden Feyzioğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Serkan Kayalar’ın emsalsiz yönetimiyle gönül coğrafyasında muhteşem işler yapıldığını söyledi.

TİKA’nın kültürel mirasa da sahip çıkarak, insanların doğrudan kalplerine de dokunulduğunu belirten Feyzioğlu, KKTC’de yapılan çalışmalarla insanların doğrudan kalplerine dokunan işlere imza attıklarını belirtti.

TİKA ile birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Feyzioğlu, TİKA yardımlarının fark yarattığını söyledi.

Feyzioğlu, baklagil projesinin çok değerli olduğunu, bunun “ortaya konan vizyon ve çalışkanlığın bir eseri” olduğunu kaydetti.