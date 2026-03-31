23 Euro oldu

Güney Kıbrıs’ta tüp gaz fiyatı üç ayda üçüncü kez zamlandı ve fiyatı 23 Euro’ya yükseldi.

Rum Enerji Bakanlığı tüketiciyi koruma hizmetleri direktörü Constantinos Karagiorgis, Cyprus Mail'e verdiği demeçte, "Bu önemli artışları göz önünde bulundurduğumuzda, bunlar nihai ürünü etkiliyor ve bu nedenle haklı gerekçelere dayanıyor" dedi. Karagiorgis'e göre, gaz tüplerinin ortalama fiyatı Ocak ayında 17,71 €, Şubat ayında 18,25 € ve Mart ayında 23 € oldu. Karagiorgis yapılan artışı muazzam olarak nitelendirdi.

Karagiorgis, Kıbrıslı Rum dağıtımcıların ithalat yapmak zorunda oldukları için uluslararası satıcıların fiyatlarına bağlı olduklarını ve bu nedenle fiyatlandırma konusunda çok esnek olamayacaklarını söyledi.

Bu durum, Orta Doğu'daki devam eden gerilimlerle birleşince, ev tipi doğalgaz tüplerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 20'lik bir artışa yol açtı. Karagiorgis'in belirttiğine göre, propan fiyatı yüzde 52 artarken, bütan fiyatı neredeyse iki katına çıkarak yüzde 87 oranında arttı.

